Ludovic CATERINA

Praticien depuis plus de 25 ans, J'ai une expérience probante dans des environnements extrêmement variés tels que lélectronique, la recherche industrielle, lindustrie parapétrolière, les réseaux et la cybersecurité, les services informatiques, la distribution, ce qui témoigne dune grande adaptabilité et me permet de partager une vision très complète et très riche de ma fonction, pour le plus grand bénéfice dune politique RH agile et dynamique.



Je maîtrise lensemble des activités opérationnelles dune DRH (recrutement et talent acquisition, performance management, Comp&Ben, relations sociales, contentieux, communication interne, services généraux, etc.) ; reconnu pour mes qualités en matière d'animation du dialogue social et de négociation, je suis très expérimenté dans des contextes de fort développement mais également de décroissance, dans des environnements multisites et internationaux, avec une large autonomie daction.