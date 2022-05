Ludovic CHANUT

Après quatre années en tant que technicien de fabrication de différentes formes galéniques (sèches liquides et pâteuses) j'ai suivi les formation TPCI à Dijon (21) puis TSPCI à Tours (37) afin d'acquérir les connaissances et de développer les compétences nécessaires pour évoluer dans l'industrie pharmaceutique.



Cela m'a permi de participer à divers projets d'industrialisation notamment en mettant en place l'organisation et la documentation nécessaire au bon fonctionnement d'une nouvelle centrale de pesée à Beauvais (60) puis de 4 nouvelles lignes de production de membranes de filtration du sang à l'Arbresle (69).



J'ai décidé ensuite de relever un nouveau défi en rejoignant une PME spécialisée dans la fabrication de solutions servant à la conservation des organes pendant les transplantations.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité qui me permettra d'acquérir de nouvelles compétences, de renforcer mes connaissances et me faire évoluer.



Mes compétences :

Galénique

Industrie pharmaceutique

Amélioration continue

Bonnes Pratiques de Fabrication

SAP R/3

Kanban

Planification

Microsoft Office

Management

Assurance qualité

Gestion CAPA

Lean Six Sigma

Support prod

Méthodes