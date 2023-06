Ludovic CHANUT

Ingénieur spécialisé dans le secteur agroalimentaire et plus précisément céréalier : culture et utilisation des céréales.



Solides connaissances sur les procédés de fabrication des produits céréaliers : meunerie, alimentation humaine (boulangerie et autres process) et animale.



Solides connaissances sur les contaminants des céréales (mycotoxines, produits phytosanitaires, métaux lourds, microbiologie, filth test, etc.).



Bonnes connaissances en nutrition.



Aptitudes aux contacts : participation à des groupes de travail, organisation et animation de réunions et de colloques.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agronomie