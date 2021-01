Ludovic LAROUE

J'ai 44 ans et une riche expérience du terrain et des gens.

Autonome, polyvalent et réactif dans mon travail, jai développé une grande facilité dadaptation et d'intégration rapide de problématiques techniques et environnements divers.

Ordonné, rigoureux, et toujours très impliqué, je m'efforce de proposer des solutions innovantes à mes clients et de réaliser des installations efficaces, évolutives, propres, fiables dans la durée et d'une maintenance aisée.

Mon implication et mon enthousiasme pour développer des relations positives et constructives m'ont permis de fidéliser un large réseau clients.



Mes compétences :

Domotique

Informatique

Réseau

Installation Vidéo Surveillance

Alarmes