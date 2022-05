Ludovic RENZI

Bonjour,



Je suis spécialisé dans l'audit interne opérationnel et le contrôle interne.



J’interviens depuis 10 ans dans des organisations publiques et privées de moyennes et grandes taille afin de les aider à améliorer leur processus, à comprendre les risques liés à leurs activités et à les piloter en fonction de leur stratégie.



Mes missions consistent notamment à écrire les procédures, à contrôler leur application et à préconiser des actions correctives afin d’accompagner les opérationnels.



Je suis en poste en tant que responsable contrôle interne RH à l'université d'Aix Marseille. Je recherche des opportunités professionnelles dans la région lyonnaise afin de me rapprocher de ma famille.



Mes compétences :

Cartographie des risques

Ecriture des procédures

Contrôle interne