Ludovic RIMBAULT

Plutôt curieux et en recherche de nouveautés, je suis intéressé par de nombreux secteurs d'activité: technique (niveau expertise microbiologique en environnement, sols, pharmaceutiques et biohygiène), management de la qualité, HSE.



La formation, le recrutement ou le consulting sont aussi des domaines m'attirent.





COMPETENCES



Management Qualité



Pour moi, la management de la Qualité est une démarche tranversale qui repose sur un process concerté et encadré.

Les mots clefs en sont: la concertation des intervenants, la maitrise de l'information, et la formation.

Cela nécessite un sens de la communication et de la pédagogie.



Actions réalisées:

- Mise en place / développement de Systèmes Qualité (médical, vétérinaire, environnemental) reconnu par l’accréditation COFRAC,

- Conception / définition / organisation / mise en place des processus garantissant la qualité et un cycle d’amélioration continue (coordination des actions – transversalité du management),

- Encadrement / animation des équipes techniciens, pédagogue / formateur intègre les opérationnels dans la démarche d’amélioration continue,

- Veille réglementaire et normative,



Management de service - encadrement (Responsable laboratoire, responsable transversal)



Un manager est une personne capable d'entrainer une équipe vers un objectif commun de progrès.

Les points forts du manager est le sens de la communication, sa capacité de transmission des compétences internes. Il a un rôle de pédagogue dans un cadre défini. Il valorise les compétences de chacun pour favoriser une motivation et une responsabilisation de tout les intervenant.

Il est aussi le garant des règles internes et doit être capable d'imposer une autorité et d'assurer la gestion des conflits.



Actions réalisées:

- Observation, analyse et synthèse des situations de travail et des fonctions,

- Diagnostic fonctionnel : dysfonctionnements / incohérences, process de résolution de problème,

- Planification, mise en place et suivi de la réalisation d’un projet (des outils de pilotage)

- Optimisation de la productivité et des modes de fonctionnement : aspects humains / technologiques (initier une politique de changement),

- Relations clients / fournisseurs : rédaction, suivi de cahier des charges, suivi de la satisfaction clients, maîtrise des coûts (comptabilité analytique)



Technicité suivant réglementation (normes, pharmacopées, textes de référence, protocoles clients)

- Immunologie. Développement / validation des méthodes (production Ac, ELISA…), maîtrise des techniques.

- Niveau expert en microbiologie des Eaux: contrôle de la conformité des eaux de distribution, recherche des Légionelles

- Expertise en microbiologie Environnementale: sols, boues, composts

- Microbiologie Pharmaceutique: contrôles des matières premières et des produits finis selon la pharmacopée,

- Biohygiène Hospitalière: contrôle des eaux de santé, de la stérilisation des matériels (endoscopes), de l'air et surface,tests de stérilité et de fertilité,



RECHERCHE



Mon parcours m’a permis d’étendre mes compétences dans de nombreux domaines techniques en diagnostic et en recherche, en management du personnel comme responsable de service, en assurance qualité par la mise en place et le développement de programmes qualité en milieu médical et vétérinaire.

Cette expérience dans différents profils de postes me permet de faire preuve d’une polyvalence et d’une adaptabilité indispensable pour appréhender les rapides évolutions des technologies.



Après une expérience diversifiée en management technique et qualité, je souhaite mettre à profit mes compétences dans le cadre d’une politique qualité d’amélioration continue et de satisfaction clients.



Mes mots clés:

"Sciences": niveau d'expertise dans le domaine de la microbiologie,

"Management": savoir faire en sorte que des équipes aillent dans un sens productif pour atteindre des objectifs,

"Organisation": cela doit être une démarche structurée et réfléchie.







Mes compétences :

Management de la qualité

Gestion de production

Management de projet

Affaires réglementaires

Hygiène et sécurité

Organisation

Encadrement

Production

Microbiologie alimentaire (bonnes connaissances)

Microbiologie de l'air / surface et contrôles envi

Biohygiène hospitalière

Microbiologie des eaux

Microbiologie pharmaceutique

Microbiologie des sols / boues / composts