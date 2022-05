Non disponible. (mis à jour le 29/06/2015)



- Ludovic ROCHE (26 ans) - lroche94@gmail.com

- Mobilité : Ile de France (Permis A et B)

- Poste actuelle : Ingénieur d'Etude et Développement PHP / SF2



COMPETENCES TECHNIQUES



- PHP 5 POO, (TDD) PHPUnit (Unit & Functional). HTML5, CSS 2/3. Bootstrap (Twitter) / jQuery. SYMFONY 1.4/2.X (ORM Propel/Doctrine).

- SQLServer, MySQL, ACCESS et ORACLE.

- Eclipse, Netbeans, Sublime, PhpStorm

- Tortoise SVN (Maitrisé), Git (Débutant).

- Jenkins

- JIRA, Redmine

- Confluence, Trello, Google Apps, Suite Microsoft Office, Lotus Notes, Putty, Cygwin, Filezilla, Cacoo.



FORMATION

2015 = > Formation SensioLabs « Développement Web Symfony2 »

2011 = > Formation d’initiation à la Gestion de Projet. Certification ITIL V3

2010 = > Licence Administrateur Système et Développement Informatique (Java/J2EE, PHP)

2009 = > BTS Assistant de Gestion PME PMI

2007 = > Baccalauréat STG Option Gestion du Système d’Information



POINTS FORTS

Autonomie et Responsabilité. Capacité à traiter plusieurs taches de fond en parallèle sur différents projets. Curiosité technique. Aisance à la communication, bon sens Relationnel et Rédactionnel.



Mes compétences :

Propel

Développeur Web

Symfony

Php

Xhtml

Poo

Développement

Css

Intégration

Drupal

Cascading Style Sheets

MySQL

HTML

Seagate Crystal Reports

jQuery

back office

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Linux

AJAX

Visual Basic for Applications

Oracle

MySQL Workbench

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Java

SQLYog

NetBeans

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Linux Debian

JavaScript

Java Swing

Java Applets

Java AWT

EXTJS

ECLiPSe

Business Objects

Apache WEB Server

Adobe Photoshop