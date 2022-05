Ludovic ROUSSEAU

Je suis quelqu'un de fédérateur, à l'écoute, à l'esprit d'équipe développé, cherchant toujours à faire émerger l'intérêt collectif que ce soit dans le cadre professionnel ou associatif à travers mes diverses activités.

Homme de valeurs, j’apporte un intérêt particulier à la parole donnée et aux actes qui en découlent.

Exigent quant aux résultats, je sais adapter l'organisation et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs.

Mes capacités d'analyse et d'action, mon investissement, ma rigueur servent aussi ma volonté de relever de nouveaux challenges.







Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets

Communication

Management

Outils informatiques (Excel,Word, Outlook)

Etudes techniques

Achats techniques

Photovoltaïque

Téléphonie mobile

UMTS / GSM / Faisceau Hertzien

Gestion et suivi de projet