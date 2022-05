Ingénieur Chargé d'affaires Bâtiments et Infrastructures

- Conception générale des Bâtiments

- Spécialité Structure, Etanchéité, Second œuvre et Economie de la construction

- Construction neuve et Réhabilitation



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Economie de la contruction

Gestion de projet