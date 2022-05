Ludovic SAVEL

D’avril 2018 à aujourd’hui : Directeur de l’usine Cérélia EuroRol.

Site de production le plus important en volume du groupe Cérélia, employant plus de 200 collaborateurs impliqués dans la production d’une large gamme de produits prêts à dérouler tels les pizza, viennoiseries, pâtes feuilletés et brisées (conventionnels, bio et sans gluten).

De Mars 2017 à Avril 2018 : Directeur de l'usine EuroVita du groupe Cérélia.

Usine à taille humaine constituée d'une centaine de collaborateurs, produisant l'ensemble de la gamme de produit du groupe, en frais et en surgelé.



Novembre 2014 / Février 2017 : Responsable Performance Industrielle du groupe Cérélia, membre de l'équipe de direction industrielle. En charge du management du réseau de l'Amélioration Continue pour l'ensemble des sites de production, de la gestion de projets transversaux visant à accroître l'efficience de l'outil industriel.



Janvier 2012/Octobre 2014 : Responsable Amélioration Continue, Méthodes & Industrialisation, en charge du développement de l'Amélioration Continue pour 2 des 5 sites industriels du groupe Cérélia, de l'industrialisation (produit/machine) et des méthodes (définition des standards opérationnels, formation).



Novembre 2007/ Décembre 2011 : Responsable du groupe Process & Système au département SAV de Sony Alsace (Industrialisation, Amélioration continue, Maintenance de l'atelier de réparation de 5000m², gestion de projets transversaux, déploiement du Lean Manufacturing)



Octobre 2005/ Novembre 2007 : Responsable d'atelier de Production au département Montage Automatique de Sony France Alsace (management d'une équipe de 40 conducteurs de lignes et opérateurs)



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Résolution de problèmes

Gestion de projet

Management d'équipe

Amélioration continue et performance industri

Informatique bureautique

AIC

TPM

Gestion budgétaire

Analyse et gestion de risque