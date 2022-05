Actuellement Manager d'une Business Unit de 40M€ de CA, mon quotidien est un challenge passionnant visant à garantir l'absolue satisfaction de nos clients, l'engagement des équipes et le développement économique de l'activité.

Fortement ancré sur mon territoire, je nourris une véritable passion pour ses traditions gastronomiques

J’ai d’ailleurs eu la chance de découvrir et de partager au cours de mes expériences professionnelles l’histoire d’hommes et de femmes désireux de promouvoir les savoir-faire régionaux



Mon parcours professionnel est guidé à la fois par l'envie de transmettre et le besoin d'apprendre.

Animer, structurer, développer, transformer, telles sont les motivations qui guident mon action chaque jour pour accompagner l’entreprise dans son adaptation permanente.



Vous partagez ces valeurs d’authenticité, de persévérance et d’excellence,

Vous souhaitez échanger sur votre projet d’entreprise,

Ce réseau est là pour ça !



Ludovic Seudre

06 89 40 43 19

ludovic@seudre.fr



Mes compétences :

R&D

Logistique

Alimentaire

Gastronomie

Production

Transport

Agroalimentaire

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Direction commerciale

Management