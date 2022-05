Manager d'une équipe d'ingénieurs, experts dans leur domaine.

J'aime fédérer les équipes pour atteindre les objectifs, j'apprécie la technique de pointe et le travail en mode projet.

Et si en plus , les projets me permettent de me rapprocher de la mer, alors ... !



Mes compétences :

Ingénierie système

Support technique

Management opérationnel

Le milieu de l'Offshore

Hydraulique industrielle

Management de projet