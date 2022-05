Ludovic STAELS

Une société créée en 2010 par Antoine Guida, Un expert comptable et commissaire aux comptes. Apex est une volonté de sa part de mettre à disposition des PME un pôle de compétence issu des collaborations entre des chercheurs et des professionnels des métiers de conseil aux PME.

APEX offre aux acteurs de développement économiques une stratégie et une méthodologie précise et adaptée au contexte de l’entreprise. Nous accompagnons les entrepreneurs, les créateurs d’entreprises, les startup dans le terrain.

APEX met au service des entreprises une expertise reconnue sur tous les leviers de développement des entreprises : Développement stratégie, Conseil en marketing, force de vente, Développement et Intégration des systèmes, Data Analytics, Entreprenariat, analyse comportementale.

Nos valeurs : APEX s’engage à l’excellence à travers:



Rigueur

Qualité

Créativité

Notre équipe :



Une jeune équipe, dynamique et ambitieuse, des profils divers issus des meilleures Ecoles ( HEC, ESSEC, SCIENCES-PO, ICAM, CENTRALE) et Universités de premier rang, des chercheurs et des professionnels.

Apex est un centre interdisciplinaire de développement.





http://www.apex-france.net/



Mes compétences :

Direction de projet

Négociation commerciale

Formation professionnelle

Management

Marketing stratégique