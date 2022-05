Ludovic TICHIT

Depuis 10 ans, je me consacre à l'informatique. D'abord développeur puis enseignant-formateur, j'ai ensuite entamé une carrière de journaliste et de communicant...spécialisé en informatique !

Aujourd'hui, je suis rédacteur en chef du magazine DSISIONNEL (www.dsisionnel.com) et je dirige une société de communication digitale, et sa fine équipe : PortisEd. (www.portis-ed.fr), dont la majeure partie des clients est issue du secteur...de l'informatique !



Polyvalent par nature, je touche aussi à beaucoup d'autres sujets : Telco, automobile, finance, juridique, médias, etc.



