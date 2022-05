Ludovic UGOLINI

Issu de 15 années d’expérience en environnement de production informatique, notamment dans les secteurs du BTP, Tertiaires, bancaires et industriels, nous sommes en mesure de :



- gérer vos projets (Télécoms, mobilité, sécurité,

Datacenters,...) en globalité ou en partie suivant votre besoin.



- intégrer à votre existant des solutions de stockage

(HP, Netapp,EMC...)



- infogérer vos ressources et moyens informatiques

PME-PMI.



La qualité des livrables et la satisfaction de nos clients est notre objectif principal.



Mes compétences :

Architecte

Coordination

International

International coordination

Management

Management international

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Network