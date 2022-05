Ludovic VALENTIN

De formation généraliste en informatique, je me suis spécialisé dans l'Open Source au cours de mes dernières expériences professionnelles.



Je dispose de nombreuses compétences parmi lesquelles il est possible de citer la supervision (Zabbix, Nagios), la gestion de parc (GLPI, FusionInventory), la sécurité (Ossec, Snort, Prelude-IDS) et le clustering SQL (Sequoia, Pgpool-II).



Depuis Juillet 2010 je suis également membre de la Communauté Francophone de la Supervision Libre, en tant que référant Zabbix au sein de l'équipe Monitoring-fr.



Mes compétences :

Windows

Linux

Zabbix

MySQL

Oracle

Nagios/Centreon

AIX/SOLARIS

Jboss/Tomcat

Zimbra

GLPI

Citrix

Asterisk

Snort

IHS/WebSphere

Wordpress

Alcasar

Ossec

FileNet

OpenLDAP/Samba

Active Directroy

Shinken

PHP 5

Apache

VMware

Nginx