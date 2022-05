Bonjour,



Je travaille actuellement en tant que responsable d'équipe chez Atos Worldline.



Précédemment, j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'ingénieur études et développement pour un client international d'Atos Worldline et 3 ans en tant qu'ingénieur qualité, production et reporting sur un projet international où j'ai eu en charge tous les aspects liés à la production/exploitation de services informatiques et leurs changements, puis j'ai évolué en tant que chef de projet technique et responsable d'équipe.



Ces expériences dans le build et le run de services m'ont permis d'acquérir le recul nécessaire pour mieux appréhender les différents aspects de la gestion d'un service et pouvoir gérer efficacement les aspects opérationnels d'un projet.



Par ailleurs, l'aspect international a toujours été un critère que j'ai privilégié, tant au cours de mes études que de mon parcours professionnel.



J'ai en effet axé ma formation sur l'international (principalement l'Allemagne) ainsi que sur une double compétence informatique et management, puisque je suis ingénieur en informatique, je possède un mineur en management de l'entreprise, un DESS Affaires Internationales - Pays Germanophones et les diplômes internationaux (TOEIC et Zertifikat Deutsch)



Mes souhaits d'évolution de carrière: responsable d'équipe / chef de projet technique / responsable de production en informatique ou dans le domaine industriel.



Ludovic Vercruysse



Mes compétences :

Kaizen

SMQ

Lean

ITIL

Agile

Gestion de projet

PRINCE 2

UNIX

DevOps

Tomcat

MySQL

Microsoft Windows

PHP

Vagrant

CSS

JavaScript

Oracle

Shell

Elasticsearch

Kibana

Docker

Java EE

Jenkins

Logstash

HTML

Nexus