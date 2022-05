Ludovic VERDUGO

Je travaille en tant que psychologue du travail/formateur depuis 2002.

Que ce soit en tant que vacataire pour le CNFPT ou en tant qu'employé de cabinet de consultants, j'ai surtout travaillé avec la Fonction Publique (Territoriale, D'Etat et Hospitalière). Mes interventions que ce soit sur les thématiques gestion du temps, gestion de conflits, conduite de réunion, management, résolution de problèmes ou encore gestion du stress sont toujours axées sur la problématique du bien-être au travail et des outils, méthodes et principes pour y parvenir.

Parfois frustré par les limites de la formation professionnelle, je recherche à intégrer, pour des missions ponctuelles (quelques mois à quelques années en fonction des besoins), des collectivités territoriales afin de pouvoir mettre en place de réelles politiques de prévention des risques psychosociaux dans le but d'avoir un véritable impact sur le bien-être des agents aussi bien physique que psychologique et, par conséquent, sur leur motivation et leurs performances.



Mes compétences :

Ergonomie