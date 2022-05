Fort de mes 18 ans d'expérience dans la grande distribution alimentaire et non alimentaire, dont neuf en tant que directeur de Supermarché puis d' Intermarché Hyper, je suis aujourd'hui adhérent du Groupement des Mousquetaires sous l'enseigne Intermarché.



Mes compétences :

Gestion courante de rayons produits frais.

Gestion des ressources humaines

Réalisation et suivi des objectifs managers.

Responsable de compte d'exploitation.

Recrutement cadres

Exploitation commerciale de magasin.