Je suis actuellement en poste en tant qu' Administrateur des systèmes d'information au sein de la société Logis Métropole, bailleur HLM localisé à La Madeleine.

Nous travaillons sur le progiciel de gestion locative PREM.

J'ai grâce à ce poste la possibilité de toucher à tous les corps de métiers en informatique.



Voici mes différents domaines de compétences:

-Développeur C / C++ / C# /PHP /JavaScript / JAVA, le tout en développement objet.

-Bonnes capacités en virtualisation VMware (notamment avec VMware view horizon, et VSphere) et HyperV ainsi qu'en réseaux en général

-Connaissance des bases de données Oracle,MySQL,Access,PostgreSQL.

-Connaissance des règles de la mise en place des réseaux informatique, pour une sécurité et une disponibilité accrue (CISCO CCNA 1, 2, 3 & 4).

-Développement de tableaux de bords par le biais de l'outil décisionnel QlikView.

-Paramétrage des périphériques réseaux Cisco en ligne de commande, avec connaissance des différentes méthodes de conception de réseaux.

-Mise en place et maintenance de systèmes de téléphonie (PABX,IPBX).

-Mise en place de serveurs DHCP/DNS, VMWARE VIEW, Active Directory, TSE...

-Développement web CMS (WordPress, Joomla).

-Gestion de projet (Méthode Multi-Role Project, et certification de l'école centrale de Lille)

- Score de 825 au TOEIC



Cette liste est non exhaustive, veuillez consulter mon CV en ligne: http://www.ludwig-bracqbien.com





POSTE ACTUEL: ADMINISTRATEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION



Environ 70 postes de travail au siège, 34 serveurs virtualisés, 2 antennes distantes.

Profil polyvalent en Réseau/ Développement / Gestion de projet.



- Installer, maintenir et exploiter (Réseau, serveurs, postes de travail)

+ Référent technique

+ Gestion réseau (Switch, routeur, infrastructure virtuelle...)

+ Projets d'amélioration de sécurité et de disponibilité (Palo Alto, sauvegardes externalisés et locales, modifications de l'environnement physique, WiFi...).



- Mise en place, gestion et maintenance

+ Technologies Microsoft (AD/DNS, DHCP, WSUS, serveur de fichiers, serveur de profils…).

+ VMWare VSphere pour la gestion de l’infrastructure virtuelle.

+ VMWare View pour les connexions distantes sur postes informatique ou tablettes (VDI).

+ Création et maintenance des serveurs.

+ Résolution des problématiques applicatives ou réseaux.

+ Gestion des problèmes liés à l’ERP (PREM).

+ Extraction de données sur base Oracle (ERP) à destination des collaborateurs ou des organismes d’état.



- Projets métiers

+ Gestion de projet avec le développement d’applicatifs métiers

+ Gestion de projet avec la mise en place de solutions tierces au sein de l'entreprise, gestion complète des différents prestataires

+ Recueil des besoins, édition du cahier des charges, suivi du projet avec les différentes parties prenantes.



- Rédaction de procédures techniques ou fonctionnelles à destination des utilisateurs ou du service informatique

+ Mise en place de process.

+ Assistance aux utilisateurs, formation des utilisateurs (applicatifs informatiques, les bonnes pratiques, dépannages).



- Développement BI

+ Recueil des besoins auprès des utilisateurs, et développement des tableaux de bords par le biais de l’outil QlikView.



- Encadrement des prestataires pour les projets techniques ou fonctionnels.



-Correspondant Informatique et Libertés (CIL)

+ Mission de mise en conformité CNIL de la société (Audit, note d'information, conseil, tenue du registre, actions correctives).



Mes compétences :

Développement web

Développement informatique

Administration réseaux

Gestion de projet

Réseaux informatiques & sécurité

Ingénierie Réseau

Adobe Photoshop CS6

QlikView

Administration de bases de données

Virtualisation

CMS PHP

SQL

C++

PHP 5

VPN

Vmware

VDI View