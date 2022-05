Luis DOS SANTOS

Manager d’affaires depuis maintenant 10 ans avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l'ingénierie automobile.



J'ai au cours de ma carrière acquis les compétences suivantes :



Commerciales : Développement et Gestion de comptes clients (recherche de nouvelles cibles et prospection) ; Réponse aux appels d’offres (Négociations et closing de contrats).



Gestion : Suivi des dossiers clients ; Règlement des commandes ; suivi de la qualité et des délais, Règlements de litiges.



Managériales : Encadrement d'équipes ; Définition de modes opératoires (AT, Forfaits, plateaux) ; Suivi des collaborateurs (missions, entretiens individuels ; bilans de fin de projets.



Recrutement de candidats : Détection des profils (sourcing) et entretiens de recrutement.



Techniques : Pilotage et Gestion de projets ; Connaissances approfondie de l’ingénierie automobiles (PSA, RENAULT et équipementiers) ; Maîtrise de la Conception, de l’Architecture et de l’Hygiène du compartiment moteur et du sous caisse.