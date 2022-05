Luis Georges QUINTELAS

Créateur et Dirigeant de ma société (SQUALI), Expert en sécurité alimentaire



Pôle Scientifique Externalisé support du Service Qualité de nos clients, SQUALI, propose un concept "innovant" d'accompagnement à la gestion de la sécurité alimentaire. Notre rôle est de sécuriser nos clients en les aidant à évaluer leurs risques sanitaires et à gérer ensuite le suivi, les analyses, les interprétations la réglementation...



Notre rôle, épauler et "rassurer" nos partenaires, les responsables" qualité !.



Membre du SFSTP et participation aux commissions "impuretés des drogues végétales" et "maîtrise des contaminations croisées et/ou directes".

Intervenant à la CIIA, Commission internationale des industries agricoles et alimentaires.



Grâce à VIADEO je souhaite accroître mon réseau professionnel et permettre à SQUALI de se développer.







Mes compétences :

Risk management

Gestion des risques

Conseil