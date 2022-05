Luis Miguel GARCÍA MARIÑO

Je suis un ingénieur en travaux publics et j'ai développé ma carrière professionnelle dans le secteur de la construction civile (grands travaux publics comme routes, autoroutes, lignes ferroviaires, aéroports, etc). J'ai des connaissances en anglais, français, espagnol et catalan.

Je suis quelqu’un de responsable, dynamique, sociable, entreprenante, travailleuse, ordonnée et méthodique capable de travailler d'équipe et de s’adapter à différentes situations de travail.

Je suis disponible pour voyager et travailler à l'étranger si nécessaire.