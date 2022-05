Luis RIBEIRO

Animé par le goût du commerce, du service client et du management, j'évolue depuis près de 10 ans dans le secteur le la GMS(très complet et très concurrentiel) .J'ai pu tout au long de ma carrière évoluer et remplacer des directeurs dans différents supermarchés .Durant ces années j'ai participé à de nombreux remodlings et créations de supermarchés. Ayant une bonne connaissance des différents types de clientèle(urbaine,très urbaine ou rurale).Bon manager j'ai toujours formé les nouveaux collaborateurs(manager ou directeurs)et nouveaux employés.

M'adaptant très vite ,aujourd'hui je suis prêt à prendre un nouveau départ ...



Mes compétences :

COMMERCE

Distribution

GMS

Grande distribution

Management

pétrole