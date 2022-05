Luisa MONTEIRO

Je m’appuie sur des méthodes et sur des outils pragmatiques, l'écoute active, les feed-back, le questionnement et des références théoriques qui favorisent la connaissance de soi, .et sur l'expérience de ma vie professionnelle et personnelle pour accompagner des entreprises, des professionnels, des entrepreneurs, des artistes et des particuliers à prendre conscience de leur potentiel et à obtenir des résultats concrets.

En tant que coach je serai alternativement ou simultanément un soutien, un confident, un miroir, un conseil, un facilitateur ou un catalyseur.



Votre potentiel n'est réalisé qu'en optimisant vos capacités propres et uniques, jamais en les calquant sur l'opinion qu'aurait un tiers de ce que serait la meilleure façon de faire. Vous avez vos qualités et vos talents.



Le coaching est un processus d'accompagnement visant à libérer le potentiel personnel et professionnel de chacun pour atteindre les objectifs visés.



La première séance est gratuite et sans engagement ! contact 06.82.33.80.46 ou uplandern@hotmail.fr



Mes compétences :

Animation

Communication

Organisation

Organisation d'événement

Direction artistique

Arts et culture

Cohésion de groupe

Coaching d'équipe

Coaching professionnel

Coordination

Coaching

Coaching individuel

Leadership