Lukas TAFIAL

Diplômé de l’IUT de Cachan, j’ai obtenu une licence professionnel robotique. J’ai été formé à la conception et à l’intégration de system. Je cherche un poste qui me permettrai de faire de la conception de système robotisé comme des prothèses bionique ou un poste de dessinateur projeteur qui me permettrai de faire de l’intégration de robot sur robcad, j’ai eu quelque expérience dans ses domaine.

Au cour de mon année scolaire j’ai u un projet d’équipe qui consistai a modifié les articulations du bras d’un robot afin que le mouvement soi plus humain.

Duran mon stage de fin d’étude au laboratoire universitaire de recherche en production automatisé, j’ai dû créé plusieurs cellule robotisé aux normes pour l’intégration et la mise en marche d’un robot.





Mes compétences :

Visual Basic

Solidworks

Solid Edge

RobCAD

Microsoft Word