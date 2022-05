Après une longue expérience dans le marketing des services et dans le développement de prestations de services aux entreprises, je me consacre désormais au domaine de l'emploi.



Domaines d'intérêt en particulier : Internet, e-commerce, sciences humaines et sociales, RSE, insertion professionnelle, communication



Mes compétences :

Animation ateliers d'information

Conseils en technique de recherche d'emploi

Veille sociale

Recrutement

Qualités rédactionnelles

Gestion RH