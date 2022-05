Luther LEZIN

Compétences professionnelles:

- Gestion de projet, conduite de réunion

- Gérer le budget global, le planning et les délais

- Superviser et coordonner la réalisation de projets

- Encadrement d’une équipe : formation, supervision, leadership

- Contrôler la conformité de réalisation

- Définir et contrôler les procédures qualité et sécurité

- Collecte de données pour l’analyse des méthodes de travail

- Formation et Accompagnement utilisateurs



Mes compétences :

Gestion de Projet

Planification

Animation de réunion

AIX

Pilotage d'activité

Budgétisation

Gestion budgétaire

UNIX

Photographie