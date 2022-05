Luya SAKAHANDU

Rev. Noe Sakahandu Luya, Representant et Planificateur de l'Assemblee de christ Siloe Evangelical Mission , evoluant dans la province du Katanga , Maniema et Kasai - Oriental , en Republique Democratique du Congo, Gradue en Gestion D'Institution Financiere et Diplome en Theologie.

Ma mission primordiale est de sauver les ames perdus et les amener a christ comme notre l' ordre supreme de notre Seigneur Jesus en Mathieu 28: 18-20. ( Allez faites de toutes les Nations mes Disciples) .

Email de contact office: siloeevangelicalmission@gmail.com

Phone: + 243 82 361 72 52

Siege National: Lubumbashi , katanga province, RD Congo.



Mes compétences :

Représentant Missionnaire

President de l'Association humanitaire et social

Planicateur de Projets de developpement