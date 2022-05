Lya MARION

Interculturalité - Ouverture d'esprit - Échange culturel sont les mots clefs qui me définissent



Je suis une personne très active, douée d'un esprit vif, j’apprends très rapidement et je suis très autonome dès lors que je suis formée.



Avec mes stages à l'office de tourisme j'ai appris à être autonome, à travailler en équipe et à mettre en application ma culture sur la ville de Bordeaux et mes langues.



Par le passé j’ai acquis de l’expérience en ce qui concerne les métiers d’accueil notamment via mes associations dans lesquelles je suis fortement impliquée dont notamment babaoc (association d'échange culturel) dans laquelle j'organise des événements et des sorties culturelles.





Je peux m’exprimer aisément en anglais et parler si nécessaire en espagnol ou japonais.





Mon but premier est d'obtenir de l'expérience à travers des stages ou premier emplois dans le domaine du tourisme.



N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements pour mes disponibilités. Je ne suis pas attachée à ma région en particulier.



Mes compétences :

Association Culturelle

Baby sitting

Service client

Peinture naturelle

Écriture

Triage

Microsoft Word

Microsoft Excel

Acess

Organisation d'évènements

Autodidacte

Autonomie

Travail en équipe

Médiation

Polyvalence