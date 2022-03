Lydia DELAPERRIERE

Intervention sur :

-L’accompagnement des carrières et des transitions pour donner aux personnes les moyens d’anticiper et de réussir leur mutation professionnelle.

-Le recrutement & l’approche Directe

-L’audit, le conseil & le coaching pour vous accompagner en matière de création de valeur et de performance collective ou individuelle

-La formation pour permettre aux personnes de renforcer leurs compétences et leur capacité d’innovation



Mes compétences :

Bilan de compétences

Recrutement

Conseil

Ressources humaines

Commerce B2B

Développement commercial

OUTPLACEMENT

Orientation professionnelle