Lydie GUTHMANN

Juriste en environnement de formation, j'ai complété mon cursus universitaire par un master en management.



Mes expériences m’ont conduite à animer les politiques de développement durable en entreprise et en milieu associatif, autant sur le volet environnemental que social.



Ma dernière mission de deux ans dans un syndicat intercommunal de gestion des déchets m'a amenée à mettre en œuvre des actions de sensibilisation des acteurs de l’habitat collectif.



Je suis lauréate du concours d'attaché territorial depuis 2017 et, après une expatriation d'un et demi à Cuba, j'ai intégré début 2020 le projet Maison Gourmande et Responsable.



Mes compétences :

Droit international

Management de projets

Droit de l'environnement

Développement durable

Environnement

Evénementiel

Communication

ISO 26000

Droit européen

Responsabilité sociétale des entreprises

Label diversité