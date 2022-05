Je suis une personne très motivée et dynamique, et toujours prête à m'investir professionnellement.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Excel, Word, Visio, Powerpoint

Progiciels tourisme : Logitours,Taranis, Albatros

Projets : HP Quality Center, Bugzilla, Sharepoint

GDS : Amadeus

Voyages