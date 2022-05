Médéric BOLTZ

Formé au sein du groupe Transat, J'exerce depuis plus de dix ans une fonction de gestionnaire de stocks et de technicien Opérations T.O. chez Look-voyages. En relation constante avec les prestataires locaux, la production et les agences de voyages, j'ai pu acquérir mes compétences professionnelles et mes qualités relationnelles.

Ma forte motivation et l'envie d'évoluer professionnellement m’ont amené depuis décembre 2008 à occuper le poste de superviseur Opérations terrestres et technique groupes toujours chez Look-voyages.

Après 4 années à ce poste, j'occupe aujourd'hui la fonction de Superviseur des Opérations Transat France.



Mes compétences :

Tourisme

Management opérationnel

Management