M'hamed OUMSALEM

Je suis en poste d’ingénieur d’études structure Béton chez S2T après un master de dimensionnement des structures à l'université de Versailles et un diplôme d’ingénieur à l’ENSTP d'Alger. Lors de ces formations, j’ai acquis toute la rigueur nécessaire à mon métier et toutes les connaissances nécessaires à la maîtrise des calculs de structure en béton armé.



Chez S2T, je travaille aussi bien sur des projets en conception et en appel d’offre et sur des projets en étude d’exécution.



DOMAINE DE COMPÉTENCES :



• Conception et études de faisabilité des projets en structure béton armé et métalliques

• Rédaction de CCTP, CDPGF et estimation de travaux de gros-œuvre

• Etudes d’exécution des structures en béton armé, maîtrise des détails de ferraillage et de coffrage

• Diagnostic et renforcement des ouvrages existants et fondations

• Maîtrise des méthodologies de chantier et anticipation des sujétions de synthèses

• Maîtrise des normes et codes de calculs, BAEL, Eurocodes, DTU, réglementations incendies, parking et PMR

• Maîtrise des logiciels ARCHE, AUTO CAD, REVIT et ROBOT



