Maëva ANTONIAZZI

J'ai passé en un BAC S (option Mathématiques) à Nice, j'ai ensuite obtenu mon DUT Organisation et Gestion de Production à Sophia-Antipolis en formation initiale.



Par la suite, j'ai souhaité acquérir plus d'expériences terrains tout en continuant a évolué au niveau formation, j'ai donc choisi la voie de l'alternance.

L'école choisie, a été l'ISTP (Institut Supérieur des Techniques Productiques) qui délivre un diplôme en partenariat avec l'ENSMSE (Ecole National des Mines de Saint-Etienne) en spécialité génie industriel. (formation en 3 ans, 2005 - 2008)



La première année, j'ai éffectué mon apprentissage au sein de GIAT Industries, à Saint Etienne, où j'étais chargée de la gestion de la sous-traitance en France et à l'étranger. Suite à un plan social, j'ai changé d'entreprise pour terminer mes deux années d'apprentissage chez Thales Alenia Space, à Cannes, avec un projet de déploiement d'une GMAO au sein des Centres d'Essais de Cannes et Rome.



Après avoir occupé durant 2 ans le poste de Responsable d'Equipe de Production chez Danfoss Commercial Compressors, j'ai intégré le Groupe COTY en tant qu'Ingénieur Process durant 2 ans, puis j'ai pris la responsabilité de l'équipe de Maintenance de l'UP1 (conditionnement de tubes) composé de 6 techniciens de maintenance. J'occupe actuellement le poste de Packing Project Manager dans lequel je suis en charge de l'organisation des 2 ateliers de conditionnements avec une équipe de 4 Animateurs de production.