Depuis janvier 2010, TA Distribution SAM (société spécialisée dans l'import de produits agro-alimentaires allemands, autrichiens, italiens) à Monaco:



WEIHENSTEPHAN, la plus ancienne bière au monde. Brasserie traditionnelle bavaroise.

http://www.brauerei-weihenstephan.de/



CREW REPUBLIC, micro brasserie "craftbeer" bavaroise, initiateur de la révolution Craftbeer en Allemagne.

http://www.crewrepublic.de/



-Mise en place du réseau de distribution (grossistes CHR, centrales d'achat réseau cavistes, GD) en France.



-Suivi du réseau de distribution CHR et grands comptes à Monaco:

SBM (Café de Paris, Hôtel de Paris, Hermitage, Les Thermes Marins,...)



-Organisation annuelle de la Fête de la Bière (Oktoberfest) à Monaco et participation aux salons brassicoles.



-Marketing et communication : publicités, PLV etc



Langues utilisées: allemand et français.

Langues maîtrisées: français, allemand, anglais.



Magali Campos



T.A. DISTRIBUTION S.A.M: Importateur exclusif

MONACO et FRANCE



Mes compétences :

Bières de spécialités

Import

Export

Marketing

Développement commercial

Gestion de la relation client / fournisseur

Médiation culturelle

Allemagne