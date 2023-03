Magali MERCEROLLE

Forte de 10 années de management opérationnel dans les environnements réglementés du secteur de la santé, ma carrière évolue naturellement vers les métiers de la qualité.



Mon expérience du terrain, mon goût pour la résolution de problèmes et mon tempérament fédérateur sont de précieux atouts pour accompagner, de façon concrète, le développement d’une activité, d’une entreprise et de ses salariés dans la démarche d’amélioration continue, de recherche de la performance et de la satisfaction du client.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance qualité

Management opérationnel

Animation de formations

Animation d'équipe

Management de la qualité

Animation de réunions

Amélioration continue