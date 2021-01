Magaly POULET

En tant que Cheffe de projet, mon rôle est de d'accompagner/gérer des demandes de développements spécifiques pour l'ERP SX de clients en intégration ou en maintenance.

Compétences : Compréhension des besoins clients, expertise technique, gestion de la relation client, gestion commerciale, gestion du planning & déquipe.



Mes dernières expériences métiers :

Participation aux différentes phases d'intégration d'un progiciel de Gestion Informatisé de Laboratoire (LIMS) :

- Prototypage,

- Spécifications fonctionnelles,

- Conception technique,

- Développements spécifiques,

- Rédaction des supports de formations,

- Acteur tierce maintenance applicative des LIMS : StarLIMS, SQL*LIMS et WinLIMS,

- Expertise technique,

- Chiffrage des évolutions,

- Conception et réalisation de correctifs et dévolutifs



Mes compétences :

Crystal Report

Microsoft SQL Server

SDMS

JavaScript

Java

STARLIMS v11

STARLIMS v10

PL/SQL

MySQL

SampleManager 2004 R2

Team Management

HelpDesk

2D

C Programming Language

HTML

Mantis

Microsoft Project

Oracle

Personal Home Page

SQLDeveloper

Seagate Crystal Reports

Secure Socket Layer