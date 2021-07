Mes compétences :

- Apporter un appui stratégique et une expertise méthodologique aux équipes décisionnelles et opérationnelles d’une structure

- Assurer la cohérence des actions engagées

- Contribuer à la lisibilité d’un programme d’actions et favoriser son appropriation par les professionnels

- Fédérer et créer les liens propices à une culture partagée



Mes compétences :

Qualité

Gestion des risques

Coordination

Gestion de projet

Développement durable

Formation

Santé

Communication