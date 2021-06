Maïwenn LOSSON

COMPETENCES RH / RECRUTEMENT / FORMATION



Gestion RH

- Gestion du personnel

- Mobilité

- GPE

- Paye (CEGID)

- Relations sociales

- Entretiens annuels et professionnels

- Reporting RH

- SYNTEC



Recrutement

- Recrutement massif (assessment, sessions collectives)

- Forums, relations écoles

- Sourcing, pré qualifications, entretiens individuels

Relations prestataires

- Reporting

- Suivi d’intégration

- Certifiée Performanse et Central Test (tests de personnalité)



Formation :

- Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique

- Animations, conception e-learning

- Classes Virtuelles, télétraining

- Plan de formation

- Logistique

- Achat

- Relations prestataires



Informatique : Logiciels de e-learning (Captivate, articulate, mohive), Webex, Pack Office, SIRH

Langues : Anglais bon niveau / Espagnol courant





COMPETENCES COMMERCIALES ET PROJETS



Management de projet (gestion d'un portefeuille clients) et d'une équipe projet

Recrutement des chefs de projets

Relation clients : fidélisation, prospection

Cahier des charges, propositions commerciales

Suivi qualité et évaluation finale des mission

Mise en place de process qualité



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Recrutement

Gestion de projet

Management

Formation

Banque