Dans ce monde moderne où tout est accéléré, on perd souvent l'équilibre entre notre "moi intérieur" et notre "corps physique". Ce déséquilibre créé par le stress, toutes formes d'angoisses et des émotions, peuvent engendrer l'apparition des symptômes de différentes maladies, appelées psychosomatiques, nous empêchant d'avancer dans nos projets et tout simplement de vivre notre vie. Dans cette situation particulière, il est impératif de se reprendre en mains à fin d'harmoniser physiquement et mentalement sa vie pour vivre mieux.



En tant que sophrologue, hypnothérapeute, praticien en analyse transactionnelle et PNL, j'intervienne, dans le cadre individuel ainsi que professionnel collectif, en accompagnant tout au long du chemin de transformation menant à cet équilibre.



Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans, dans le milieu médical - docteur en médecine spécialisé en neurochirurgie, et paramédical pluridisciplinaire autant que manageur de services de soins, et pratiquant

la sophrologie et l'hypnose Eriksonienne depuis plusieurs années, dans le cercle privé, j'ai décidé de me donner pleinement au service du bien-être des personnes, individuel et collectif. Mon expérience m'a permis d'avoir une bonne compréhension de certaines maladies, de manière, à mieux accompagner les personnes malades dans leur quotidien et dans la gestion de la douleur, que ce soit dans un cadre pluridisciplinaire ou individuel. Ayant une très bonne connaissance du monde du travail (Master en management et gestion d'entreprise), je peux mieux comprendre les besoins de celles et ceux affectés par le stress lie à leur domaine d'activité.



Maja Kantardzic MK EQUILIBRIUM

mk-equilibrium.webnode.fr



Mes compétences :

Management

Stratégie d'entreprise

Force de proposition

Certification HAS

Gestion de services de santé

Gestion financière

Formation professionnelle continue

Communication

Marketing stratégique