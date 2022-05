Ingénieur en génie civil, diplômé d'un mastère spécialisé en génie civil effectué à l'école des Ponts.

-Conception et dimensionnement des structures en béton armé ou précontraint et structures en acier.

-Gestion des offres.

-Management des projets de construction/ Gestion des projets.



"Curieux et motivé, je suis prêt à relever tous les défis afférant à une carrière d'ingénieur modèle"



Mes compétences :

AutoCAD

Microsoft Project

Autodesk Robot

Microsoft Office

Coordination technique

Géotechnique