Majda JAMAI

Rigoureuse, motivée et avec une bonne aisance relationnelle. Une étudiante en cinquième année à l’ENCG de Tanger, option de Gestion Financière Comptable et à la recherche d’une opportunité d’un stage pré-embauche à partir du mois janvier 2018.

Engagée, dynamique et toujours en quête de progrès. Je vous invite à découvrir mon parcours, n’hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire.



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Comptabilité approfondie

Gestion et analyse financière

Information de gestion

Pack office

Gestion de portefeuille

Décision d'investissement et de financement

Comptabilité générale

Audit comptable et financier

Strategie financière

Étude de marché

Analyse des données

Gestion financière internationale