Majda RAGGIG

Service de transport routier de personnes pour les professionnels et les particuliers, sur des courtes ou longues distances, Tfp-résa-taxi-driver répond à toutes vos demandes de transport quel que soit le nombre de trajets et de personnes à transportés. Vous pouvez compter sur notre flotte de véhicules diversifiées (citadine, berline, minibus), nos véhicules sont équipés pour le transport de personnes à mobilité réduite.

Nous vous offrons un service de déplacement personnalisé, convivial et ponctuel pour vous accompagner vous, votre famille, vos clients ou vos collaborateurs, dans toutes vos démarches personnelles, professionnelles et/ou sorties de loisirs.







Mes compétences :

Transport routier

Accueil physique et téléphonique

Communication orale