Majid BESSED

Ingénieur généraliste (Centrale Lyon), multiculturel et multilingue



Compétences et éxpériences variées (Énergie Nucléaire, Automobile, Grande Distribution/Bricolage) :

- Management de Projets et de Programmes (Automobile et Énergie Nucléaire)

- Management d'Offres (Énergie Nucléaire)

- Excellence Opérationnelle et Qualité Qualité (Energie Nucléaire et Automobile)

- Démarrage d'Usine (Automobile)

- Process (Automobile)

- Logistique (Automobile et Grande Distribution/Outillage/Bricolage)

- R&D (Automobile)

- Management (Énergie Nucléaire)

- Leadership et Conduite du Changement



Parcours international : Automobile / Énergie Nucléaire



Nationalité : Française



Mes compétences :

Qualité

Analyse de Risques

Planning

Automobile

Nucléaire

International

Amélioration Continue

Management de Projet

Management

Pilotage

Lean management

Lean

Pilotage de la performance

Leadership

Direction de projet

Gestion de projet

Conduite du changement

Norme ISO 9001

Energie

Négociation contrats

Gestion de la performance

Management opérationnel

Gestion de contrats

Audit

Aéronautique