Majid MARZOUK

Né en 1968 , maîtrise en gestion comptable (1992) , expériences de 03 ans dans les cabinets d'expertise comptable , et depuis 1995 , je m'occupais des audits internes et contrôle de gestion dans des importants groupes de sociétés , missions qui touchent essentiellement les audits financiers , les contrôles internes , les organisations , le contrôle de gestion , comptabilité analytique , tableaux de bord et amélioration des performances , avantages fiscaux , volets sociaux et juridiques ........etc .



dynamique , aime le travail en groupe , ambitieux ,

objectifs : amélioration continue



Mes compétences :

tableau de bord

Système d'information

Analyser et améliorer les performances

Organisation

avantages fiscaux

Analyse financière

Comptabilité analytique