L'OVALIE PROPRETE GLOBAL SERVICES est une société de nettoyage industriel et de services associés



Nous intervenons dans les domaines suivants:

Le nettoyage de bases vie, remise en état et nettoyage de fin chantier, la mise à disposition de balayeuse de voiries, le nettoyage récurent comme le nettoyage de bureaux, locaux sociaux et entrepôts, la mise à disposition de fournitures sanitaires, l’entretien des parties communes d'immeubles, cages d'escaliers, sortie des poubelles etc..., la préparation dites salles blanches en milieu stérile, le nettoyage de vitres accessible ou rendu accessible au moyen d'une nacelle ou par l'intervention d'alpinistes, la mise à disposition d’homme clés, la sécurité, le nettoyage complet de bus autocars flotte de véhicules, la lutte antiparasitaire.

Nous sommes sérieux, réactif, compétent et serions ravis d’être votre futur partenaire pour le nettoyage et l'entretien de vos locaux ou futur locaux.



Nous sommes présent sur toute l'Ile de France et au Luxembourg et nous commençons notre développement sur tout le territoire national. N'hésitez pas à nous solliciter.



Cordialement

Majid ZEGGAI