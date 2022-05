Makrem JENDOUBI

J'ai commencé en tant que conseillé client pour gravir les échelons, grâce à mes qualités relationnelles et mon sens de contact. Évoluant de responsable d'équipe à responsable d'unité opérationnelle, j'ai pu acquérir les fondamentaux de la gestion de la relation clients.



Ayant réussi ces deux missions un nouveau challenge fit relever avec l'évolution vers le poste de PROGRAM manager, fort de mon expérience dans la gestion des flux la planification et le pilotage des diverses activités (commerciale, technique et back office) j’ai pu évoluer vers le poste angulaire de DIRECTEUR DE PRODUCTION que j’ai occupé de 2010 à 2014.



Ma maitrise des processus internes ainsi que de l’environnement de l’entreprise m’a permis d’être référent. J’ai pu participer aux différentes échéances de certification, d’où l’idée de conduire le projet de mettre en place une entité audit interne que je dirige depuis juin 2014.





Mes compétences :

Management

Audit

Dimensionnement