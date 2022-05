Maksym RYBALKA

Jeune spécialiste, diplômé du commerce international, j’ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine de commerce international pour ensuite me retrouver dans l’univers du transport routier, où j’ai accumulé plus de 3 ans d’expérience. En tant qu’affréteur routier à l’échelle internationale, j’ai acquis des connaissances indispensables pour le bon déroulement des missions confiées. En même temps, je suis toujours ouvert à de nouvelles opportunités, outils et techniques et je suis très passionné par les défis proposés dans ce secteur.



